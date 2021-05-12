Генсек ООН призвал ВОЗ одобрить «Спутник V»

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Руководитель Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш прилетел в Москву на переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он призвал Всемирную организацию здравоохранения признать, что российская вакцина «Спутник V» играет одну из ключевых ролей в прививочной кампании от коронавируса в мире, и одобрить препарат, пишет «Говорит Москва».

Во время беседы с Лавровым Гутерриш также отметил , что в ООН высоко ценят вклад России в решение проблемы вакцинации.

Он обратил внимание и на проблему неравномерного распределения вакцин. Он считает «абсурдной» ситуацию, при которой богатые страны могут привить большую часть своего населения, «когда развивающиеся не имеют доступа даже к одной дозе вакцины».

Вирус распространяется как лесной пожар, существует огромный риск появления новых мутаций, — напомнил Гутерриш.

Ранее стало известно, что власти Сан-Марино планируют запустить кампанию по вакцинации туристов российским препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V» 17 мая. Об этом сообщил министр туризма республики Федерико Педини Амати.