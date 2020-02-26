https://static.news.ru/photo/55fff208-58ca-11ea-a2f5-fa163e074e61_660.jpg Антониу Гутерриш Фото: Chambre des Députés/flickr.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш вступил в переговоры с американскими властями на фоне проблем с выдачей виз иностранным политикам и дипломатам, откомандированным в Нью-Йорк на мероприятия Организации Объединённых Наций.

Россия, Китай, Иран, Сирия, Куба, Белоруссия и Никарагуа, по информации РИА Новости, 25 февраля потребовали от ООН запустить процедуру арбитража в отношении Америки.

Проблема невыдачи виз, ограничений на передвижения представителей определенных государств — членов ООН является вопросом, который весьма тревожит генерального секретаря, — заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН с призывом оперативно выдавать визы въезжающим в США дипломатам принята в декабре 2019 года.

Как писал NEWS.ru, российский МИД призвал американские власти соблюдать соглашение о приёме на своей территории штаб-квартиры всемирной организации.