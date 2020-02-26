Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш вступил в переговоры с американскими властями на фоне проблем с выдачей виз иностранным политикам и дипломатам, откомандированным в Нью-Йорк на мероприятия Организации Объединённых Наций.
Россия, Китай, Иран, Сирия, Куба, Белоруссия и Никарагуа, по
Проблема невыдачи виз, ограничений на передвижения представителей определенных государств — членов ООН является вопросом, который весьма тревожит генерального секретаря, — заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН с призывом оперативно выдавать визы въезжающим в США дипломатам принята в декабре 2019 года.
Как писал NEWS.ru, российский МИД призвал американские власти соблюдать соглашение о приёме на своей территории штаб-квартиры всемирной организации.
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