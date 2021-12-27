Генсек ООН призвал человечество готовиться к новой пандемии

Пандемия COVID-19 является не последней для человечества. Необходимо готовиться к будущим угрозам. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Его высказывание было приурочено к Международному дню противоэпидемической готовности, который был учреждён Генассамблеей ООН в ноябре 2020 года.

COVID-19 не будет последней пандемией, с которой столкнётся человечество. Тогда как мы боремся с этим кризисом в области здравоохранения, нам нужно готовиться к следующему, — написал Гутерриш в своём Twitter.

Он также призвал людей в Международный день противоэпидемической готовности уделить вопросу то внимание и выделить те инвестиции, которых он требует.

В свою очередь, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в 2022 году пандемии коронавируса может быть положен конец. По мнению главы ВОЗ, для победы над пандемией необходима вакцинация 70% жителей Земли. Эту задачу необходимо решить в течение 2022 года.

Ранее американский миллиардер Билл Гейтс предположил, что пандемия коронавируса может закончиться в 2022 году. Бизнесмен написал в Twitter, что ситуация развивается очень быстро и сейчас наблюдается самый сложный её этап из-за штамма «омикрон».