Генсек ООН: признание РФ ДНР и ЛНР не соответствует Уставу организации

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил на заседании Генассамблеи ООН вокруг украинского кризиса, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) противоречит принципам Устава ООН. Он призвал конфликтующие стороны проявить сдержанность и сесть за стол переговоров, чтобы спасти жизни людей на Украине,

Решение Российской Федерации о признании так называемой независимости Донецкой и Луганской областей нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины и идёт вразрез с принципами Устава ООН, — отметил он.

Гутерриш призвал к сдержанности и деэскалации ситуации на Украине. По его словам, нет места для заявлений и действий, которые приведут эту опасную ситуацию к пропасти. Нужно установить перемирие, вернуться на путь диалога и переговоров, чтобы спасти людей на Украине и за её пределами от бедствий войны.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщил, что заявления Гутерриша по ситуации на востоке Украины не соответствуют его статусу и полномочиям по Уставу организации. По словам министра, генсек ООН оказался подвержен давлению Запада.

По словам министра, секретариат ООН должен быть беспристрастным при любом кризисе. Тем не менее генсек организации ни разу не возвысил свой голос в пользу выполнения Минских соглашений и прямого диалога Киева с ДНР и ЛНР.

Гутерриш ранее заявил, что не считает геноцидом происходящее в Донбассе. По его словам, случаи геноцида должны определяться в соответствии с международным правом. Генсек ООН добавил, что не сможет называть миротворцами военных РФ, если они войдут на территории ДНР и ЛНР.