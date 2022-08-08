Генсек ООН понадеялся на прекращение атак на Запорожскую АЭС

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш выразил надежду на то, что обстрелы Запорожской атомной электростанции прекратятся. Он назвал любые действия против атомной электростанции убийственными. Глава организации также выразил свою поддержку усилиям МАГАТЭ, пишут «Известия».

Мы полностью поддерживаем МАГАТЭ в их усилиях по созданию условий для стабилизации ситуации на станции. Любая атака на АЭС сама по себе самоубийственна, и я надеюсь, что эти атаки прекратятся, — рассказал Гутерриш.

Дипломат понадеялся, что после окончания обстрелов сотрудники МАГАТЭ смогут получить доступ к станции.

Руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее заявил, что сотрудники ООН своими действиями не позволяют установить полноценный контроль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) над Запорожской АЭС.

Военный напомнил про недавний удар украинских военных по АЭС, который повредил две линии высоковольтной электропередачи. По его словам, недавнее нападение не является единственной провокацией ВСУ. По его словам, обстрелы радиационно опасных объектов происходят на регулярной основе.