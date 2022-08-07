МО РФ обвинило ООН в препятствии контролю МАГАТЭ над Запорожской АЭС

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Руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что сотрудники ООН своими действиями не позволяют установить полноценный контроль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) над Запорожской АЭС. Военный напомнил про недавний удар украинских военных по АЭС, который повредил две линии высоковольтной электропередачи, пишут «Известия».

Сотрудники Организации Объединённых Наций продолжают создавать препятствия для проведения объективного международного контроля состояния Запорожской АЭС руководством МАГАТЭ, — рассказал Мизинцев.

По его словам, недавнее нападение не является единственной провокацией ВСУ. По его словам, обстрелы радиационно опасных объектов происходят на регулярной основе.

Замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий ранее заявил, что обстрелы украинской армией АЭС в Запорожской области могут привести к катастрофе, аналогичной чернобыльской. Он напомнил, что Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе.