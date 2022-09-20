Генсек ООН обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию на границе Генсек ООН Гуттериш отметил роль Азербайджана в снижении напряженности на границе

Фото: mfa.gov.az

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш встретился на полях 77-й сессии высокого уровня Генассамблеи ООН с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Он выразил поддержку тем усилиям, которые предпринимают Баку и Ереван для мирного урегулирования конфликта, сообщается на сайте МИД Азербайджана.

Стороны обменялись взглядами на ситуацию на границе Азербайджана и Армении. В частности, министр Байрамов отметил поддержку со стороны ООН по ряду направлений, в частности, мира и безопасности.

Гуттериш, в свою очередь, отметил значение образцовых отношений ООН и Азербайджана, которые преобладают во всех сферах сотрудничества. В частности, он высоко оценил предпринимаемые Баку усилия для снижения напряженности и нормализации процесса между странами.

Секретарь выразил надежду на сохранение перемирия, а также выразил поддержку всем усилиям по мирному урегулированию напряженности между двумя странами, — говорится в сообщении.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главами МИД Азербайджана и Армении дальнейшие шаги по урегулированию ситуации между государствами. Он призвал министров встретиться еще раз до конца месяца.