Генсек ООН напомнил главам G7 о невыполненном обещании

Антониу Гутерриш заявил, что обещанные 1 млрд доз вакцин от коронавируса до сих пор не предоставлены. Ранее страны «Большой семерки» договорились выделить препарат бедным странам. При этом, большая часть всех распределенных вакцин в мире приходится на 10 государств. Об этом сообщает ТАСС.

Генеральный секретарь ООН отметил неравномерное распределение вакцин в мире. Об этом он рассказал на саммите по вопросам борьбы с пандемией.

Система глобального здравоохранения пока не справляется, 4,5 млн жизней [потеряно], и число растет. Мы располагаем эффективными вакцинами против COVID-19. Мы можем покончить с пандемией. Поэтому я призвал к [выработке] глобального плана по вакцинации и надеюсь, что нынешний саммит станет шагом в этом направлении, - заявил он.

Новые случаи заболевания фиксируются, по его словам, даже там, где ранее отмечалось снижение распространения COVID-19. Всего в мире было использовано более 5,7 млрд доз вакцин, но большая часть из них (73%) пришлась на 10 стран. Перекос наметился в сторону богатых стран, которые получили в 61 раз больше доз вакцин на душу населения по сравнению с бедными. Так, например, среди африканского населения вакцинированы лишь 3% жителей. Гутерриш напомнил, что обещание G7 о поставках вакцины было лишь частью плана по решению проблемы, но даже оно остается не выполненным.

Напомним, в июне лидеры страны «Большой семерки» пообещали совокупно выделить как минимум 1 млрд доз вакцин от коронавируса для других государств. О этом, в частности, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Биологи выяснили, что в начале лета этого года на территории России и Германии начал распространяться новый штамм коронавируса. В его геноме сочетаются ключевые мутации «бета»- и «дельта»-вариантов SARS-CoV-2. Описание новой разновидности учёные опубликовали на bioRxiv.