Генсек НАТО заявил о приведении в высокую степень готовности сил Альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что силы Альянса приведены в высокую степень готовности. Об этом он сообщил по итогам очередной встречи в рамках комиссии НАТО — Украина, пишет РИА Новости.

Силы реагирования НАТО были приведены в высокую степень готовности, мы сделали это несколько недель назад, но эти силы не были развёрнуты, — сказал Столтенберг.

Речь идёт о военных силах ряда стран — членов Альянса. Также генсек отметил, что США направили свои подразделения в Румынию, Германия отправила своих военных в Литву, Великобритания — в Эстонию.

Испания, Нидерланды, Дания решили направить своих военных, корабли и самолёты на усиление присутствия НАТО в Европе.

Франция со своей стороны заявила о готовности возглавить боевую группу в Румынии, — добавил генсек организации.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москва пытается найти предлог для вторжения на Украину. По его словам, решение президента России о признании ЛНР и ДНР подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает минские договорённости.

Ранее представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что в подписанных с Россией документах нет обещания о нерасширении НАТО на восток. По его словам, основополагающий акт НАТО — Россия был заключён в 1997 году на фоне предстоявшего расширения Альянса на восток.