В МИД ФРГ прокомментировали обещания о нерасширении НАТО на восток

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Около 80% россиян высказались в поддержку решения о приёме жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированных в российские регионы. Против высказались 13% опрошенных, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа.

Россияне поддерживают решение о приёме беженцев из ДНР и ЛНР в связи с участившимися провокациями на территории этих республик (78%), — говорится в сообщении. При этом противоположного мнения чаще придерживаются...