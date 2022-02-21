В МИД ФРГ прокомментировали обещания о нерасширении НАТО на восток

В подписанных с Россией документах нет обещания о нерасширении НАТО на восток, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер. По его словам, которые приводит РИА Новости, основополагающий акт НАТО-Россия был заключён в 1997 году на фоне предстоявшего расширения альянса на восток.
И в нём Россия и НАТО достигли согласия, как в этом процессе могут быть учтены определённые интересы безопасности России. Мы придерживаемся этого сегодня, — заявил представитель МИД.
При этом Бургер отказался оценивать документ, отметив, что министерство не является «исторической комиссией», чтобы толковать документы такого рода.
Найденный в архивах Великобритании документ 1991 года является «решающим доказательством» обещания западных стран СССР о нерасширении НАТО на восток, заявил ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. Он добавил, что этот документ ставит точку в споре России и Запада в вопросе политики «открытых дверей» НАТО для бывших социалистических республик. Между тем западные страны и НАТО всецело отрицают данное обещание и отмечают, что все страны должны иметь право на вступление в Альянс. О том, что альянс не нарушил никаких обещаний, заявил и его генсек Йенс Столтенберг, прокомментировав таким образом обнаружение документа.