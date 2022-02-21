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В МИД ФРГ прокомментировали обещания о нерасширении НАТО на восток

Представитель МИД ФРГ заявил об отсутствии письменных обещаний о нерасширении НАТО
14:42, 21 февраля 2022
В МИД ФРГ прокомментировали обещания о нерасширении НАТО на восток Фото: Sgt. Timothy Hamlin/Keystone Press Agency/Global Look Press
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В подписанных с Россией документах нет обещания о нерасширении НАТО на восток, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер. По его словам, которые приводит РИА Новости, основополагающий акт НАТО-Россия был заключён в 1997 году на фоне предстоявшего расширения альянса на восток.

И в нём Россия и НАТО достигли согласия, как в этом процессе могут быть учтены определённые интересы безопасности России. Мы придерживаемся этого сегодня,заявил представитель МИД.

При этом Бургер отказался оценивать документ, отметив, что министерство не является «исторической комиссией», чтобы толковать  документы такого рода.

Найденный в архивах Великобритании документ 1991 года является «решающим доказательством» обещания западных стран СССР о нерасширении НАТО на восток, заявил ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. Он добавил, что этот документ ставит точку в споре России и Запада в вопросе политики «открытых дверей» НАТО для бывших социалистических республик. Между тем западные страны и НАТО всецело отрицают данное обещание и отмечают, что все страны должны иметь право на вступление в Альянс. О том, что альянс не нарушил никаких обещаний, заявил и его генсек Йенс Столтенберг, прокомментировав таким образом обнаружение документа.

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