Генсек НАТО провёл переговоры с Байденом

https://static.news.ru/photo/c11aac74-2dbb-11eb-81cc-fa163e074e61_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: Dimitrios Karvountzis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пообщался по телефону с вероятным победителем президентской гонки демократом Джо Байденом. Политик выразил надежду на тесное сотрудничество для укрепления связей между Северной Америкой и Европой.

Они обсудили важность нашего трансатлантического альянса как краеугольного камня нашей коллективной безопасности, — цитирует ТАСС заявление Альянса.

Также генсек НАТО поднял вопрос подготовки встречи лидеров стран Альянса в 2021 году. Он назвал Байдена избранным президентом США.

Ранее с кандидатом от Демократической партии пообщался глава Евросовета Шарль Мишель. Он поприветствовал приверженность Байдена к европейскому сотрудничеству и предложил политику восстановить крепкий трансатлантический альянс.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Официально их победитель ещё не определён. Тем не менее,Байден уже объявил себя новым президентом. Его поздравили ряд глав государств. Также о победе кандидата от демократов объявили американские СМИ. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что выборы были сфальсифицированы. Он подчеркнул, что готов добиваться своей победы в суде.

Как писал NEWS.ru, Байден заявил, что американцы не потерпят попыток Трампа изменить итоги выборов. Он подчеркнул, что нынешний президент США потерпел поражение и ему необходимо признать это.