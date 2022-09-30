Генсек НАТО соберет незапланированную пресс-конференцию Генсек НАТО Столтенберг объявил о проведении пресс-конференции 30 сентября

Фото: Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступит на неанонсированной ранее пресс-конференции, сообщается на сайте Альянса. Она пройдет 30 сентября в 19:00 по московскому времени, тема обращения не раскрывается.

В пятницу, 30 сентября 2022 года, генеральный секретарь НАТО г-н Йенс Столтенберг проведет брифинг для прессы в штаб-квартире НАТО, — говорится в сообщении.

В этот же день намечено объемное выступление президента России Владимира Путина. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий состоится 30 сентября в 15:00 в Кремле. В состав России будут приняты четыре новые территории, все они провели референдумы и обратились к РФ с соответствующей просьбой, объяснил Песков. Пресс-секретарь отметил, что это не послание президента Федеральному собранию, так как оно состоится позже и об этом будут «своевременно информировать». Песков добавил, что договоры о вхождении территорий в состав России будут подписаны до рассмотрения связанных с этим вопросов Совфедом.

Президент Украины Владимир Зеленский созовет 30 сентября срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны страны. Заседание будет приурочено к церемонии заключения договоров о вступлении в состав России новых территорий.