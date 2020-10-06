Генсек НАТО призвал противодействовать присутствию РФ в Средиземноморье

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что рост присутствия России в Средиземноморье вызывает озабоченность у Альянса и призвал противодействовать этому.

Это имеет последствия для нашей собственной безопасности, и, следовательно, мы должны противодействовать этому совместно, — цитирует его ТАСС.

Рост российского присутствия в регионе был затронут Столтенбергом в ходе встречи с главой правительства Греции Кириакосом Мицотакисом. Политики также обсудили напряжённость между Афинами и Анкарой из-за отправки турецкого судна Oruc Reis в сопровождении военных кораблей для сейсморазведки к острову Кастелоризо и механизм, который создаёт НАТО для урегулирования конфликта по поводу принадлежности континентального шельфа в Восточном Средиземноморье.

Ранее NEWS.ru писал, что недавний визит в Дамаск российской правительственной делегации, в состав которой входили эксперты в сфере экономики и безопасности, был нацелен в том числе на подписание нефтегазовых договорённостей, которые дадут России возможность более интенсивно заняться разведкой сирийского шельфа в Восточном Средиземноморье.

До настоящего времени Россия занимала подчёркнуто нейтральную позицию в споре за энергоресурсы в регионе. Среди причин — особенности её энергетических проектов и сотрудничества с Турцией. Вероятно, на её понимание ситуации повлияла активность Турции по поиску и добыче газа в Черноморском и Средиземном бассейнах, которая стала явным фактором усложнения переговоров российских госкомпаний с Анкарой по долгосрочным вопросам.