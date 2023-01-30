Генсек НАТО обвинил Северную Корею в помощи ЧВК «Вагнер» на Украине

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Бойцы группы «Вагнер»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления перед студентами Сеульского университета обвинил Северную Корею в поставках ракет для ЧВК «Вагнер», сообщается на сайте Альянса. Генсек НАТО добавил, что КНДР ведет себя провокационно и беспрецедентно, в том числе проводя ракетные испытания и продолжая ядерную риторику.

Северная Корея поставила ЧВК «Вагнер» ракеты и снаряды, что разжигает агрессию России на Украине, — заявил Столтенберг.

Он призвал Пхеньян прекратить провокации и полностью соблюдать международное право.

Столтенберг 30 января завершил визит в Сеул, где провел переговоры с президентом Республики Корея (РК) Юн Сок Ёлем и министром иностранных дел и торговли Пак Чином. Несмотря на попытки главы Североатлантического альянса подключить Южную Корею к списку поставщиков военной помощи на Украину, Сеул повторил, что ограничится экономической и гуманитарной поддержкой.

В Пхеньяне немедленно отреагировали на все это, назвав приезд Столтенберга прелюдией к конфронтации и войне в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).