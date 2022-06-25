Генсек НАТО: конфликт на Украине будет разрешён путём переговоров

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Ситуация на Украине, вероятнее всего, будет разрешена путём переговоров, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью испанскому изданию El País. По его словам, Альянс отвечает за то, чтобы обеспечить Киеву максимально сильную позицию, оказывая военную и экономическую помощь, а также продвигая санкции против России.

Скорее всего, этот конфликт закончится за столом переговоров, — сказал Столтенберг.

Он добавил, что НАТО помогает украинцам, поскольку те просят об этом. Полный пакет помощи Киеву будет согласован на предстоящем саммите Альянса в конце июня.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз создают коалицию для войны с Россией. Их действия он сравнил с политикой Гитлера перед началом Второй мировой войны. По словам министра, Москва не питает иллюзий по поводу того, что русофобия Запада рассосется сама собой.