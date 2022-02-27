Генсек НАТО: Альянс нарастит поставки Украине оружия и боеприпасов

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Американские военные не будут присутствовать в воздухе над Украиной, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в эфире телеканала CNN. Таким образом она отреагировала на приказ Путина о переводе сил сдерживания в особый режим боевого дежурства, сообщает ТАСС.

Президент [США Джо Байден] дал ясно понять, что мы не ступим на землю [Украины]. Мы не собираемся ставить под угрозу американских военных, это означает, что их также не будет в...