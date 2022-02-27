Генсек НАТО: Альянс нарастит поставки Украине оружия и боеприпасов
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
18:10, 27 февраля 2022
Фото: flickr.com/photos/ministryofdefenceu
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс нарастит поставки Украине противовоздушных и противоракетных систем, а также боеприпасов. По его словам, это поможет украинскому государству обеспечить своё право на самозащиту, передаёт ТАСС.
Мы увеличиваем поддержку, направляем больше противотанковых и противовоздушных систем вооружений, чтобы Украина могла обеспечить своё право на самозащиту, — сказал Столтенберг.
Комментируя приказ президента РФ Владимира Путина о переводе российских сил сдерживания на особый режим несения боевого дежурства, генсек отметил, что это решение только подчёркивает «важность единства НАТО».
Выступая 25 февраля на открытии экстренного саммита Альянса, Столтенберг подчеркнул, что союзники по НАТО солидарны с Украиной и полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность этой страны. Он также сообщил, что НАТО продолжит помогать Украине и усилит поддержку Грузии, Молдавии, Боснии и Герцеговине в реализации ими демократических реформ. По его мнению, Россия добивается не только демилитаризации Украины, но и вывода сил НАТО из Восточной Европы.