https://static.news.ru/photo/09bb92c2-2e08-11ea-a11e-fa163e074e61_660.jpg Хасан Насралла Фото: Wikimedia

Генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла прокомментировал гибель главы «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

По его словам, наказание виновных в убийстве иранского генерала будет ответственностью всех бойцов сопротивления в мире.

#BREAKING : Secretary-General of Hezbollah, Hassan Nasrallah: The punishment to those who killed Qasem Soleimani will be the responsibility of all the resistance fighters around the world! pic.twitter.com/L4QJ39RBMm — Lucifuge Rofocale (@rofoca_lucifuge) 3 января 2020 г.

Как писал NEWS.ru, ранее представители российского МИДа назвали ликвидацию Сулеймани авантюрным шагом со стороны США. По их мнению, действия Белого дома могут привести к росту напряжённости в регионе.

Операцию в Багдаде, в результате которой погиб глава сил «Кудс», в Пентагоне назвали «решительными оборонительными действиями». В ведомстве отметили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. Якобы Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».