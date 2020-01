По его словам, наказание виновных в убийстве иранского генерала будет ответственностью всех бойцов сопротивления в мире.

#BREAKING : Secretary-General of Hezbollah, Hassan Nasrallah: The punishment to those who killed Qasem Soleimani will be the responsibility of all the resistance fighters around the world! pic.twitter.com/L4QJ39RBMm