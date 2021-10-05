Генпрокурор Молдавии задержан по подозрению в коррупции

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Генпрокурор Молдавии Александр Стояногло задержан по подозрению в коррупции и превышении служебных полномочий. Он также был временно отстранён от должности, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.

О задержании генпрокурора республики сообщил прокурор антикоррупционной прокуратуры Виктор Фуртунэ. Вместе с генпрокурором от должностей были отстранены и его заместители. Вечером 5 октября в здании Генпрокуратуры Молдавии были проведены обыски.

Генеральный прокурор задержан на 72 часа, после этого мы, возможно, подадим запрос о продлении срока его задержания, — заявил Фуртунэ.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал инициативу парламентариев проевропейского блока Acum, предложивших пригласить на должность генпрокурора республики специалиста из другой страны.