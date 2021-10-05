Генпрокурор Молдавии задержан по подозрению в коррупции

Генпрокурор Молдавии Александр Стояногло задержан по подозрению в коррупции и превышении служебных полномочий. Он также был временно отстранён от должности, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.
О задержании генпрокурора республики
Генеральный прокурор задержан на 72 часа, после этого мы, возможно, подадим запрос о продлении срока его задержания, — заявил Фуртунэ.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал инициативу парламентариев проевропейского блока Acum, предложивших пригласить на должность генпрокурора республики специалиста из другой страны.