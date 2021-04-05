Генконсульство отрицает задержание россиянок на голой фотосессии в Дубае

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Среди девушек, задержанных на откровенной фотосессии на балконе одного из отелей в Дубае, не было россиянок, сообщили в Генеральном консульстве России в этом городе.

По информации дипломатов, появившаяся ранее информация о присутствии гражданок России на откровенной фотосессии не соответствует действительности. Однако среди задержанных есть один мужчина с российским гражданством, который присутствовал при проведении съёмки. Он считается организатором фотосессии, передаёт ТАСС.

Накануне полиция Дубая арестовала около 40 девушек, раздевшихся догола на балконе престижного отеля. Они танцевали и позировали на камеру, при этом участниц откровенной акции было хорошо видно с улицы: балкон был со стеклянными перегородками. Позднее издание Mash сообщило, что одной из девушек оказалась дочь российского банкира. Однако она эту информацию отрицает и пообещала обратиться в правоохранительные органы из-за клеветы.

СМИ сообщили, что среди арестованных в Дубае туристок, танцевавших голышом на балконе, были россиянки. Аналогичную информацию предоставляли в генконсульстве РФ. По данным журналистов, они приехали в Объединённые Арабские Эмираты, чтобы сфотографироваться в стиле ню для сайта любителей «клубнички». Заказчиком откровенной фотосессии стал израильский интернет-портал для посетителей в категории 18+, который, в свою очередь, является филиалом американского сайта.

Сейчас посольство РФ в Эмиратах пытается разобраться в произошедшем, писал NEWS.ru.