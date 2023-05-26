Генерал Залужный воскрес, но как-то неубедительно Украинские каналы показали кадры с живым главкомом ВСУ

Фото: НУ ОЮА/Youtube

Валерий Залужный

Судьба пропавшего накануне решающего украинского «контрнаступа» генерала Залужного объединила усилия ведущих мировых разведок, каждая из которых спешила озвучить свою версию исчезновения еще вчера без пяти минут военного диктатора Украины. По сведениям МОССАДа, Залужному якобы сделали стентирование сердечных артерий, то есть провели кардиооперацию, показанную в случае инфаркта или выявленной сердечной недостаточности. Сергей Нарышкин, шеф нашей СВР, допустил, что генерал мог получить осколочное ранение в голову.

Исхудавший человек, вернувшийся с того света

Но вот генерал Залужный «воскрес». Во всяком случае пресс-служба украинского Министерства обороны поспешила показать видеозапись сидящего за столом исхудавшего и явно чувствующего себя не в своей тарелке человека. Эдакую тень прежнего бравого главнокомандующего, с характерным геканьем обещавшего поубивать всех русских.

Разве так должен был вернуться в строй национальный герой, привыкший позировать на фоне желто-голубого полотнища или водить указкой по карте территориально целой Украины, намечая направления планируемых победоносных ударов? Нет, «обновленному» Залужному даже было тяжело встать со своего стула. Он что-то невнятное произнес и изобразил пальцам знак Victory. За него отдувался миноборонский пресс-секретарь, заполнявший возникающую неловкую паузу своим бойким конферансом.

Собственно, украинская пропаганда показала, что Залужный физически жив, но своим вбросом не смогла опровергнуть ни одну из выдвинутых прежде версий. В конце концов, никто даже не видел затылка генерала, где могли быть следы серьезнейшей операции.

Почему Залужного не показали англичанам

Когда на днях в Киев абсолютно неожиданно нагрянул министр обороны Великобритании Бен Уоллес, казалось — вот прекрасный повод явить генерала Залужного народу. Ведь не секрет, что спонсоры киевского режима нервничают, требуя оправдать вложенные миллиарды началом наступления. И тут бы Залужному и появиться с оптимистическим докладом, но на арене были лишь сам Зеленский с министром Резниковым.

А это означает только одно: Залужный реально пока (или вообще) не готов к серьезной, а не представительской работе. И не мог же тот же Уоллес общаться с ним сидящим в кресле. Мягко говоря, генерал ведь не Рузвельт. Конечно, пока Залужного будут всячески политически реанимировать. Но реальная подоплека всего произошедшего станет, видимо, известна, когда замолкнут пушки.

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press Бен Уоллес

Зеленский зачистил украинскую политическую «поляну»

Видимо, тогда мы и узнаем не только историю ранения Залужного, но и иные пикантные обстоятельства. В частности, подтверждение подозрения того, что нашим специально кто-то подкинул координаты его появления вблизи линии фронта.

Не секрет, что Залужного западные покровители рассматривали в качестве вероятного преемника Зеленского. Зеля это прекрасно осознавал и всячески стремился оттеснить Валерия Федоровича на второй план, пытаясь противопоставить ему генерала Сырского. А у американцев явно был еще один запасной фаворит — генерал разведки Кирилл Буданов, которого пока янки при сопротивлении пробританских кругов двигают на пост министра обороны.

Но удивительным образом Зеленский опять оказывается во всем белом. Естественно, по западным понятиям. Залужный, может, действительно останется просто военным консультантом за прежние заслуги. Сырский провалился в Бахмуте, заслужив репутацию «мясника», положившего десятки тысяч солдат.

Наконец, тот же Буданов, отличившийся своими не просто русофобскими, но откровенно человеконенавистническими заявлениями, приобрел абсолютно токсичную репутацию. И выходит, кроме Зеленского никаких других кандидатов в правители на киевской Украине пока нет.