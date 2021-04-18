Генерал ВВС США рассказал, что ждёт Украину в случае войны с Россией

https://static.news.ru/photo/1be43ac4-a05f-11eb-81e6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генерал ВВС США Филип Бридлав считает, что если Россия задействует весь спектр своего вооружения, Украина окажется в крайне тяжёлом положении. Он подчеркнул, что недооценивать мощь армии РФ очень опасно.

Это недопустимо и неумно. Говорю это как военный человек. Да, мы можем говорить о том, что на помощь Украине могут прийти западные державы. Но и это всё равно не будет означать открытую войну между США и Россией или между странами НАТО и Россией, — цитирует РИА Новости Бридлава.

При этом генерал отказался перечислить западные страны, которые могли бы прийти на помощь Украине. Также он не согласен с теми, кто называет Украину «полем боя» между Москвой и Вашингтоном. По его словам, в случае вооружённого конфликта война будет проходить только между Россией и Украиной.

Как писал NEWS.ru, президент Франции Эммануэль Макрон призвал российские власти к деэскалации ситуации на границе с Украиной, отметив, что существующий уровень напряжённости в регионе является неприемлемым.

Ранее действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Анн Линде и генсек организации Хельга Шмид обсудили ситуацию с безопасностью на Украине и потребовали скорейшей деэскалации конфликта.