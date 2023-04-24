Генерал ВСУ сравнил конфликт на Украине с войной в Чечне El Pais: генерал ВСУ Мельник допустил повторение чеченского сценария на Украине

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Россия может повторить опыт чеченский кампаний на Украине, заявил в интервью El Pais генерал Вооруженных сил Украины Сергей Мельник. По его словам, нынешнее затишье на линии боевого соприкосновения вызывает опасения.

Нынешнее затишье меня немного беспокоит. В Чечню они вошли так же, отступив в начале, как и здесь. А два года спустя русские перегруппировались и провели новое наступление, — сказал Мельник.

Украинский генерал также признался испанским журналистам, что войскам ВСУ, по его мнению, всегда будет нехватать солдат, техники и снарядов.

Профессиональные военные, воспитанные на патриотизме, истощены, ранены или проходят лечение. Или мертвы, — констатировал Мельник.

По оценке Wall Street Journal, армия Украины не готова к контрнаступлению, но ВСУ не оставили выбора, поскольку в случае провала Запад может прекратить поставлять Киеву оружие. Обозреватели WSJ считают, что украинцам нужно отбить успехи России и подготовиться к дальнейшему продвижению для того, чтобы получить дальнейшую поддержку от США и НАТО.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ за неделю потеряли четыре тысячи бойцов убитыми, однако Киев отнес 90% потерь к пропавшим без вести. Марочко отметил, что таким образом информацию о потерях скрывают от общественности.