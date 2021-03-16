Генерал: Великобритания разоряется из-за истребителей F-35

https://static.news.ru/photo/b06cf6fa-865f-11eb-96de-96000091f725_660.jpg Фото: mpi04/MediaPunch via www.imago-images.de/Global Look Press

Британский генерал Ричард Даннат, в 2006–2009 годах возглавлявший Генштаб вооружённых сил (ВС) страны, заявил, что закупка истребителей F-35 разоряет Министерство обороны Соединённого Королевства. По его словам, стоимость одного F-35B Lightning II составляет 80 млн фунтов стерлингов (более $110 млн).

При этом, как передаёт The Mirror, один лётный час на таком истребителе может достигать по цене 90 тысяч фунтов стерлингов (свыше $125 тысяч). В результате выходит, что покупка такого самолёта обходится государству в весьма внушительную сумму.

Даннат подчеркнул, что такие крупные расходы «исказят оборонный бюджет на десятилетия», в результате чего сухопутные войска Великобритании останутся без должного финансирования. В противном случае это будет означать, что государство хорошо защищено «с воздуха», однако не имеет достаточно серьёзного вооружения на земле.

Русские над нами смеются, американцы качают головами, — посетовал генерал.

К слову, отказаться от закупки таких истребителей также рекомендует военный эксперт Алексей Леонков, писал NEWS.ru. Он отметил, что слияние финансовых интересов предприятий военно-промышленного комплекса и генералитета Пентагона является главной причиной проблем США в создании вооружений и военной техники. Это касается и сложностей с разработкой истребителя пятого поколения F-35 Lightning II.