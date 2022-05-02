Генерал Пуликовский: уничтожение нацистов предотвратит третью мировую войну Генерал Пуликовский: уничтожение нацистов в Донбассе предотвратит третью мировую войну

Константин Пуликовский / Фото Viktor Chernov/Global Look Press

ВС РФ необходимо уничтожить украинских нацистов в Донбассе для предотвращения Третьей мировой войны, заявил бывший командующий объединённой группировкой федеральных сил в Чечне генерал-лейтенант Константин Пуликовский, передаёт URA.RU. По его мнению, российским войскам нужно будет нанести «мощный удар по нацистам в центре Донбасса».

Нужен мощный удар в центре Донбасса. Полное уничтожение в районе Славянска и Краматорска группировки нацистов, чтобы весь мир увидел, какие у нас силы, какие у нас замыслы, какие у нас настроения, и поняли, что третьей мировой войны нельзя допустить, — сказал генерал.

Он также считает, что Украина используется НАТО в качестве «плацдарма для оружия», что по сути означает ведение войны против России. Российское руководство же должно дать понять международному сообществу, что третья мировая недопустима.

Пуликовский ранее заявлял, что нанесение ударов высокоточным оружием по резиденции украинского лидера Владимира Зеленского, Верховной раде или СБУ не представляет какой-либо проблемы для российских военных. Они не делают этого, так как власти и президент Украины нужны Москве для подписания документов по окончании спецоперации, отметил он.