Генерал-майора СБУ задержали по обвинению в работе на ФСБ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова. Мужчину подозревают в государственной измене и совершении терактов.
В пресс-релизе на сайте СБУ
Следствие также обладает неоспоримыми доказательствами, что по заданию спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планировал проведение террористических актов на территории Украины, — сказано в заявлении СБУ.
В нём также отмечается, что представитель ФСБ гарантировал Шайтанову получение вознаграждения в размере $200 тысяч и паспорта гражданина России. По данным украинских следователей, генерал-майор СБУ планировал убийство экс-командира батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева, который считается подозреваемым в подготовке покушения на Владимира Путина в 2012 году.
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