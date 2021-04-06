Глава ВОЗ назвал число стран, где началась вакцинация от COVID-19

https://static.news.ru/photo/13eb9e32-96f2-11eb-b61d-96000091f725_660.jpg Тедрос Гебрейесус Фото: REUTERS

Проблема расширения производства вакцин против нового коронавируса и их справедливого распределения остаётся главным препятствием на пути к прекращению острой стадии пандемии COVID-19, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус во время брифинга.

Он добавил, что прививочная кампания началась в 190 странах мира, 86 из них получили препарат с помощью международного механизма COVAX.

В начале этого года я призвал все страны начать иммунизацию представителей здравоохранения и других граждан в первые 100 дней 2021 года. На этой неделе истекает 100 дней, и 190 стран и экономик начали вакцинацию [от COVID-19]. <...> [Механизм] COVAX уже доставил 36 миллионов доз [вакцины] в 86 стран и экономик, — отметил Гебрейесус во время выступления на официальном канале ВОЗ на сайте YouTube.

Во время мероприятия обсудили и побочные эффекты от некоторых препаратов против COVID-19. Связь между применением британско-шведской вакцины от нового коронавируса AstraZeneca и тромбозом в настоящее время не доказана, заявил во время брифинга глава департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по нормам и предварительной квалификации Рожерио Пинто де Са Гаспар.

Ранее NEWS.ru сообщал, что компания AstraZeneca станет главным производителем вакцин от коронавируса, а ЕС и США покупают препаратов больше других. К такому выводу пришли специалисты Дьюкского университета (США). К настоящему времени в мире заключены контракты на поставку 8,6 млрд доз, из которых 2,4 млрд ампул составляет доля AstraZeneca.