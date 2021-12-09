Гендиректор Pfizer оценил необходимость четвёртой дозы вакцины от COVID-19

Третья доза вакцины от коронавируса Pfizer улучшила иммунную защиту от нового штамма «омикрон», но вероятно, что вскоре потребуется и четвёртая доза, заявил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла, передаёт Live 24. По словам главы компании, стандартные два компонента лишь защищают от тяжёлого течения болезни.

Когда мы увидим реальные данные, мы определим, защищает ли третья доза вакцины от «Омикрона» и как долго. И второй момент, я думаю, нам понадобится четвёртая доза. Нужно подождать и посмотреть, потому что у нас очень мало информации. Но в случае с «Омикроном» четвёртая доза может понадобиться нам быстрее, — сказал Бурла.

Он добавил, что Pfizer собирается создать специальную вакцину для борьбы с «омикроном» уже через 4 месяца. На зиму же, как утверждает Бурла, планируется выпуск трёхкомпонентных вакцин.

Ранее исследователи из Африканского исследовательского института здравоохранения выяснили, что у пациентов, дважды привитых вакциной Pfizer и до этого переболевших коронавирусом, антитела активнее боролись с «омикрон»-штаммом. Тем не менее препарат не смог обеспечить полную защиту организма.

Штамм коронавируса, получивший во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обозначение «омикрон», был выявлен в ноябре текущего года на юге Африки. Наиболее широкое распространение новая мутация получила в ЮАР. Согласно мнению экспертов, штамм может оказаться более контагиозным, чем остальные варианты коронавируса.