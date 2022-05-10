Генассамблея избрала Чехию в состав СПЧ ООН после выхода России

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Генассамблея избрала Чехию на место покинувшей состав Совета ООН по правам человека России, передаёт РИА Новости. РФ до выхода из СПЧ, состоящего из 47 постоянных стран-членов, была избрана на срок с января 2021 года до конца 2023 года.

Отмечается, что Чехия была единственным кандидатом на вхождение в состав СПЧ ООН. Для этого ей требовалось набрать 97 голосов. По результатам голосования за её участие проголосовало 157 человек. Ожидается, что страна пробудет в составе Совета до 31 декабря 2023 года.

Ранее Генассамблея ООН проголосовала за исключение России из Совета по правам человека при организации: за инициативу выступили 93 государства, против — 24, а воздержались от голосования ещё 53 страны. Впервые предложение о приостановке членства России в СПЧ ООН выдвинули США, обвинив Москву в «нарушении мирового порядка».

Против резолюции голосовали Алжир, Белоруссия, Боливия, Бурунди, ЦАР, Китай, Республика Конго, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Габон, Иран, Казахстан, Киргизия, Лаос, Мали, Никарагуа, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам, Зимбабве.

Позднее заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин в ходе заседания Генассамблеи заявил о решении страны 7 апреля досрочно сложить полномочия в Совете. По его словам, Москва считает резолюцию о приостановке членства РФ в СПЧ ООН неправомерной и политически мотивированной мерой.