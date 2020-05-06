Ганские танцоры с гробом записали видео про коронавирус

https://static.news.ru/photo/52120e72-8f8b-11ea-927c-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/dancingpallbearers

Носильщики гробов из Ганы записали видеообращение для медиков, которые лечат пациентов с коронавирусом.

Лидер группы Бенджамин Айду в окружении других носильщиков выразил благодарность врачам со всего мира, а также призвал людей серьёзно отнестись к соблюдению режима самоизоляции.

О ганских танцорах с гробом в соцсетях узнали ещё в 2015 году, но настоящая популярность к ним пришла только в 2020 году. Интернет-пользователи уже присвоили им звание «Символ 2020 года».

Ранее NEWS.ru писал, что руководитель города Соконуско мексиканского штата Веракрус Роландо Росас принял дополнительные меры борьбы с коронавирусом. Он запретил жителям умирать от COVID-19.