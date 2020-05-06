Ганские танцоры с гробом записали видео про коронавирус

Носильщики гробов из Ганы записали видеообращение для медиков, которые лечат пациентов с коронавирусом.
Лидер группы Бенджамин Айду в окружении других носильщиков выразил благодарность врачам со всего мира, а также призвал людей серьёзно отнестись к соблюдению режима самоизоляции.
О ганских танцорах с гробом в соцсетях узнали ещё в 2015 году, но настоящая популярность к ним пришла только в 2020 году. Интернет-пользователи уже присвоили им звание «Символ 2020 года».
Ранее NEWS.ru писал, что руководитель города Соконуско мексиканского штата Веракрус Роландо Росас принял дополнительные меры борьбы с коронавирусом. Он запретил жителям умирать от COVID-19.
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