Гаглоев: Южная Осетия стремится к интегритету с Россией

Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев / Фото Наталья Айриян/Sputnik/РИА Новости

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что развитие союзнических отношений и вопрос интеграции с Россией являются приоритетными направлениями международной политики республики. Об этом лидер страны заявил во вторник в ходе своего вступления в должность, пишет ТАСС.

Сейчас в мире складывается острейшая геополитическая ситуация. Считаем, что меры, принимаемые нашим стратегическим партнером РФ, полностью соответствуют угрозе национальной безопасности, нависшей над странами, входящими в Русский мир. Сегодня и всегда Южная Осетия будет бессменно верна своему стратегическому другу. Мы никогда не забудем о том, что именно Россия прислала помощь Южной Осетии и защитила народ от уничтожения. Отношения союзничества и интеграции с Россией — наш главный вектор международной политики, — сказал Гаглоев.

Победивший на президентских выборах 8 мая Алан Гаглоев отметил, что Россия является главным союзником республики, всесторонняя помощь РФ дает возможность для ее развития.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что вхождение Южной Осетии в состав России требует участия двух сторон. Принимать такое решение нужно в соответствии с текущей политической ситуацией, отметил он. При этом данная тема поднималась уже не раз, в том числе и экс-президентом республики Анатолием Бибиловым, он сообщил, что референдум по вопросу присоединения региона к России состоится 17 июля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не предпринимает никаких шагов по проведению референдума в Южной Осетии.