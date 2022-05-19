В МИД России оценили возможность вхождения Южной Осетии в состав страны Замглавы МИД РФ Руденко: вхождение Южной Осетии в состав России требует участия двух сторон

Горный пейзаж в Южной Осетии, Даргавс / Фото shutterstock.com

Вхождение Южной Осетии в состав России требует участия двух сторон, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко, передаёт EADaily. Принимать такое решение нужно в соответствии с текущей политической ситуацией, отметил он.

Вопрос об объединении требует решения двух сторон. Это улица с двусторонним движением. Когда состоится референдум в Южной Осетии, посмотрим, как проголосуют, будем ожидать реакции Российской Федерации. Должен решаться вопрос о своевременности и целесообразности принятия такого решения именно сегодня, в текущей геополитической ситуации, — сообщил Руденко.

Он добавил, что эта тема поднималась уже не раз, в том числе и экс-президентом Республики Анатолием Бибиловым.

Анатолий Бибилов ранее заявил, что референдум в Южной Осетии по вопросу присоединения к России состоится 17 июля. Он пояснил, что соответствующее решение принято из-за «исторического стремления» южноосетинского народа к воссоединению с РФ и в соответствии со статьёй 50 конституции республики.

При этом Грузия референдум не признает, как и результаты прошедших президентских выборов. Об этом предупредил глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.