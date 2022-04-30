FT: олигархи из России обменивают недвижимость в Лондоне на жильё в ОАЭ

Фото pixabay.com

Российские олигархи пытаются обменять собственную элитную недвижимость в Лондоне на жильё в ОАЭ, пишет Financial Times. В издании отметили, что в перечне объектов недвижимости, которую предлагают риелторы из Дубая, оказался дом в лондонском жилом квартале Найтсбридж класса люкс стоимостью $42,7 млн. Квартира с тремя просторными спальнями за $10 млн, расположенная в том же районе, также попала в перечень доступного жилья.

Россияне хотят обменять эти и другие объекты, избежав банковских переводов и финансовых проверок, при этом они предлагают большие скидки на недвижимость в Великобритании, — сказано в сообщении.

Ранее Forbes сообщил, что число российских миллиардеров, которые на фоне новых антироссийских санкций решили купить дома в Дубае, заметно выросло в последнее время. Их привлекает в том числе обещанный ОАЭ нейтралитет по вопросам, связанным с Украиной. Собеседники издания также указали на гибкую визовую программу в стране, благодаря чему в Дубай перебираются миллиардеры, «которых переместили санкции и которым не рады на Западе».

Ранее арабский эксперт Хусейн Саджвани заявил, что введённые Западом санкции против России спровоцировали бурный рост сделок с элитной недвижимостью в ОАЭ. По его словам, многие состоятельные туристы из России считают Дубай безопасным местом для сбережений и инвестиций.