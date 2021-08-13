ФСБ раскрыла планы Японии о применении чумной бомбы в 1944 году

Япония планировала применить бактериологическую бомбу в 1944 году. С этой целью спецслужбы страны проводили испытания на заключённых, в числе которых были русские, китайцы и корейцы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рассекреченные ФСБ России документы.

Речь, в частности, идёт о протоколах допросов главкома Квантунской армией Отодзо Ямады, которые проводились в процессе подготовки и в рамках Хабаровского процесса. Из них следует, что заключённых отправляли в город Харбин в 731 отряд для проведения на них опытов и истребления с помощью бактериологических средств. Этих людей японские военные называли «брёвнами».

Заключённых заражали чумой, сибирской язвой, холерой, тифом и другими болезнями. Выздоровевших подвергали повторным экспериментам и в тоге убивали. Согласно воспоминаниям сотрудников отряда, в результате таких опытов погибло примерно три тысячи человек. По другим данным, число жертв может быть втрое больше.

Проект бактериологической бомбы «системы Исии» предусматривал, что её корпус будет керамическим и содержать в себе чумных блох. Её взрыв на высоте порядка 50-100 метров над землёй обеспечивал заражение местности и распространение чумы. Доклад о применении такой бомбы Ямада одобрил осенью 1944 года.