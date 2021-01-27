ФСБ объяснила бесполётную зону над «дворцом Путина» активностью НАТО

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) объяснила, почему в окрестностях Геленджика в районе так называемого дворца Путина установлена бесполётная зона. Эта мера вовсе не связан с тем, что первые лица государства могут владеть недвижимостью в регионе.

По данным ведомства, причиной стала «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО», к территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю. Административный комплекс заставы был введён в эксплуатацию в октябре 2020 года, — пишет РБК со ссылкой на ФСБ.

Ведомство поясняет, что в задачи отряда на погранзаставе входит защита участка государственной границы РФ. Помимо этого, речь идёт о соблюдении экономических и других законных интересов страны, а также о контроле в сфере водных и биологических ресурсов и соблюдении правил режима границы и пограничного контроля физическими и юридическими лицами.

Геленджик оказался в центре внимания общественности после публикации документального фильма блогера и оппозиционера Алексея Навального, который утверждал, что роскошный особняк в Геленджике принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Этот объект уже получил в народе нарицательное наименование «дворец Путина». И именно там находится бесполётная зона.

Сам Путин, впрочем, заявил, что ничего из того, что приписывается ему в фильме Навального, на деле ему не принадлежит. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что здание может принадлежать предпринимателю либо группе предпринимателей.

Впервые о строительстве поместья стало известно в 2010 году из открытого письма бизнесмена из Санкт-Петербурга Сергея Колесникова. Говорилось, что номинально зданием владеет предприниматель Николай Шамалов. Через несколько месяцев после публикации письма владельцем поместья стал бизнесмен Александр Пономаренко. В расследовании Навального утверждается, что здание строилось за счёт компаний «Роснефть» и «Транснефть» и на самом деле особняк принадлежит окружению Путина.

Как ранее писал NEWS.ru, телеведущий Владимир Соловьёв обрушился с критикой на уполномоченного правительства Германии по вопросам сотрудничества с РФ Йоханна Затхоффа. Тот потребовал от России разъяснить обвинения в адрес президента РФ Владимира Путина, выдвинутые в фильме-расследовании оппозиционера Алексея Навального.

Речь идёт, главным образом, о нашумевшем «дворце Путина». Соловьёв задался вопросом, какое немец может иметь отношение к тому, что и кому принадлежит в России. Он также выдвинул встречное требование Германии — объяснить, каким образом Навальный, находившийся в ФРГ на лечении, снял этот фильм.