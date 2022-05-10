ФРГ и Катар не смогли договориться о поставках СПГ Reuters: ФРГ и Катар столкнулись с трудностями на переговорах по контракту о поставках СПГ

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В ходе переговоров о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ) Германия и Катар столкнулись с трудностями по причине разногласий по основным условиям. В частности, стороны не сошлись в вопросах длительности какоглибо из контрактов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

Как рассказал один из собеседников агентства. стороны ведут переговоры о длительности действия контракта и обсуждают угрозу, которую для целей ФРГ по декарбонизации может представлять долгосрочное соглашение. по имеющимся данным Германия конкурирует с другими странами за СПГ из Катара.

При этом Доха оговаривает положение, ограничивающее поставки СПГ. Оно не даст Берлину перенаправлять газ в другие районы Европы.

Источник полагает, что в ближайшее время поставок сжиженного природного газа из Катара не предвидится. Другие источники агентства в свою очередь утверждают, что переговоры с Катаром возобновятся уже 10 мая.

Ранее стало известно, что глава Shell Бен ван Берден считает, что у европейских стран нет возможности полностью заместить российский газ путём альтернативных поставок по трубопроводам из Африки и Норвегии. Также он полагает, что европейские страны не смогут закупать сжиженный газ без энергоперехода.