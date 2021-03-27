Фрегат ВМФ России следит за группой кораблей США в Средиземном море

https://static.news.ru/photo/aa887d58-8ef3-11eb-b127-96000091f725_660.jpg Фото: mil.ru

Фрегат Черноморского флота РФ «Адмирал Григорович», оснащённый крылатыми ракетами «Калибр», отслеживает перемещение в Восточном Средиземноморье группы американских военных кораблей во главе с атомным авианосцем Dwight Eisenhower.

Об этом сообщил ресурс OSINT-1, опубликовав снимок местонахождения кораблей, который был сделан с орбиты европейским спутником Copernicus.

Фото было сделано в момент прохождения авианосной ударной группы ВМС США района к юго-западу от греческого острова Крит. На нём видны американские корабли и следующий за ними российский фрегат.

В состав группы, помимо авианосца, входят эсминцы Mitscher и Thomas Hudner, ракетный крейсер Monterey и судно снабжения Arctic.

Ранее NEWS.ru писал, что российский фрегат «Адмирал Макаров» провёл манёвры, включавшие учебный бой, в акватории Чёрного моря после захода туда двух эсминцев США. Экипаж отработал подготовку и приведение оружия в готовность к применению, а также уничтожил условного противника, роль которого сыграла имитированная цель.