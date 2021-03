Фрегат ВМФ России следит за группой кораблей США в Средиземном море

Об этом сообщил ресурс OSINT-1, опубликовав снимок местонахождения кораблей, который был сделан с орбиты европейским спутником Copernicus.

Фото было сделано в момент прохождения авианосной ударной группы ВМС США района к юго-западу от греческого острова Крит. На нём видны американские корабли и следующий за ними российский фрегат.