Фрегат РФ провёл манёвры в Чёрном море после визита туда кораблей США

https://static.news.ru/photo/61192a80-620e-11eb-b92c-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia via globallookpress.com/Global Look Press

После захода в акваторию Чёрного моря двух эсминцев США российский фрегат «Адмирал Макаров» провёл манёвры, включавшие учебный бой, рассказали в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ) РФ. По словам военных, экипаж ракетно-артиллерийской части корабля отработал подготовку и приведение оружия в готовность к применению.

Кроме того, личный состав уничтожил условного противника, роль которого сыграла имитированная цель. Также расчёт противовоздушной обороны «Адмирала Макарова» обнаружил воздушную мишень, с которой моряки боролись постановкой активных и пассивных помех, передаёт РИА Новости.

Следующим этапом боевой подготовки экипажа фрегата станет совместное учение с дивизионом БПКРК «Бастион» Черноморского флота, — говорится в сообщении.

23 января 2021 года стало известно, что эсминец «Дональд Кук» ВМС США вошёл в Чёрное море. За ним сразу начали следить силы и средства ЧФ РФ. 28 января в акватории появился ещё один «американец» — эсминец «Портер». В НАТО заявили, что два корабля прибыли в регион из-за «наращивания Россией военной мощи».

Накануне Индо-Тихоокеанское командование США сообщило об отправке в Южно-Китайское море авианосной ударной группы во главе с эсминцем «Теодор Рузвельт». Это произошло после того, как стало известно о полёте 13 китайских самолётов рядом с Тайванем. Авианосная группа «проводит плановое развёртывание в составе 7-го флота США для обеспечения свободы морей».

Как сообщал NEWS.ru, полковник Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в отставке Ван Сянсуй заявил, что у КНР теперь есть все возможности для полноценного ответного ядерного удара по США. По его словам, Пекин потратил последние 20 лет на наращивание ядерных сил, включая строительство более 5 тысяч км подземных туннелей для скрытой транспортировки зарядов.