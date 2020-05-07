Французский журналист назвал причины упадка Запада

https://static.news.ru/photo/4f860a12-905a-11ea-a68f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Причины упадка западной цивилизации, которая с начала XXI века демонстрирует собственную уязвимость, кроются в разложении традиционных институтов, ценностей и нравов.

Такое мнение высказал сотрудник французского издания Le Figaro, передаёт «Политика сегодня». По словам журналиста, успех Запада основывался на изобретении капитализма, научном прогрессе, формировании политической свободы и осознании единства. Однако третья волна глобализации перенесла центры капиталистического производства на Восток и привела к дестабилизации среднего класса и экзистенциальному кризису.

Идея единства свободных наций в настоящее время оказалась под давлением национализма, изоляционизма и протекционизма. Среди признаков этого — возведение стены на границе США и Мексики, а также Brexit.

Журналист заявил, что Соединённые Штаты, отказавшись от наследия отцов-основателей, оставили Запад без идеологического лидера. Неизменная верность ценностям была характерным признаком западной цивилизации, однако сейчас в этом отношении Западу, возможно, стоит взять пример с Южной Кореи или Тайваня.

Ранее профессор Школы государственных отношений Техасского университета (США) Джеймс Гэлбрейт заявил, что капитализм не переживёт вызванного пандемией коронавируса кризиса, писал NEWS.ru.