Французский журналист назвал причины упадка Запада

Причины упадка западной цивилизации, которая с начала XXI века демонстрирует собственную уязвимость, кроются в разложении традиционных институтов, ценностей и нравов.
Такое мнение высказал сотрудник французского издания Le Figaro,
Идея единства свободных наций в настоящее время оказалась под давлением национализма, изоляционизма и протекционизма. Среди признаков этого — возведение стены на границе США и Мексики, а также Brexit.
Журналист заявил, что Соединённые Штаты, отказавшись от наследия отцов-основателей, оставили Запад без идеологического лидера. Неизменная верность ценностям была характерным признаком западной цивилизации, однако сейчас в этом отношении Западу, возможно, стоит взять пример с Южной Кореи или Тайваня.
Ранее профессор Школы государственных отношений Техасского университета (США) Джеймс Гэлбрейт заявил, что капитализм не переживёт вызванного пандемией коронавируса кризиса, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен