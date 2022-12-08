Французские предприниматели заявили о выгоде США от конфликта на Украине Глава Союза французских предпринимателей: США выигрывают от конфликта на Украине

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Конфликт на Украине ставит США в более выгодное положение, чем Европу, где цены на газ и электричество значительно возросли, что влияет на конкурентоспособность европейских производителей. Такое мнение высказал глава Союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безье в эфире радиостанции RMC. По его словам, в США цены на энергоносители остаются стабильными и это дает преимущество американскому бизнесу.

Я не стану, как многие сторонники теорий заговора, обвинять США в том, что они развязали войну на Украине с целью нажиться на ней, но реальность такова, что они извлекают из нее выгоду, — сказал глава французских предпринимателей.

Он отметил, что в стране наблюдается снижение темпов производства, для части предприятий финансовые затраты на проведение работ выросли в 4–6 раз, в связи с чем они либо поднимут цены, либо станут нерентабельны. Он пояснил, что такая ситуация связана в первую очередь с ростом цен на электричество.

Когда цена на нефть росла, она росла одинаково для всех, и это не создавало проблем конкуренции. Цена на электричество растет только в Европе, а США активно разрабатывают сланцевый газ, поэтому цены на газ и нефть на их рынке конкуренты, — сказал Ру де Безье.

По его мнению, Европе необходимы меры по поддержке бизнеса, аналогичные принятому в США закону о снижении инфляции .

В августе текущего года президент США Джо Байден ввел в действие пакет законов, получивший название Inflation Reduction Act (IRA, закон о снижении инфляции). Он предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, собраных в США и использующих произведенные в Штатах батареи из материалов местного производства. Кроме того, закон выделяет $370 млрд на чистую энергетику и достижение климатических целей, $64 млрд на снижение стоимости лекарств и медстраховок.

В Евросоюзе данный акт сочли дискриминационным по отношению к продукции, импортируемой из других стран.

Глава комитета бундестага по вопросам защиты климата и энергетики Клаус Эрнст заявил ранее, что ФРГ и Евросоюз должны создать программу, эквивалентную американскому «Закону о снижении инфляции». Он добавил, что одна лишь разница в ценах на энергоносители в Германии, Европе и США может привести к сокращению промышленности в стране.

В свою очередь экономист Михаил Хазин предположил, что в США начался процесс реиндустриализации экономики с целью восстановления национальной промышленности за счет мощностей стран Евросоюза. По его словам, об этом свидетельствует программа Штатов по переносу производства из Германии.