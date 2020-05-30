Французские эксперты завершают работу на месте крушения самолёта в Карачи

https://static.news.ru/photo/3f130cee-a25b-11ea-b2a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Эксперты французского Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) завершают работу на месте крушения самолёта «Пакистанских международных авиалиний» у аэропорта Карачи.

Миссия на месте завершается. Эксперты BEA, Airbus, Safran Engines, CFM Engines и пакистанского отделения по расследованию авиационных происшествий затем отправятся во Францию, — сообщает BEA в Twitter.

В сообщении отмечается, что техническая работа с бортовыми самописцами самолёта начнётся 2 июня.

Самолёт Аirbus A320 «Пакистанских международных авиалиний» разбился в Карачи 22 мая после нескольких заходов на посадку. О его обнаружении сообщил пресс-секретарь авиакомпании Абдулла Хан. Жертвами авиакатастрофы стали 97 человек, двум удалось выжить. Среди погибших оказалась известная пакистанская модель Зара Абид.

Как ранее писал NEWS.ru, самолёт Airbus SE A320 «Пакистанских международных авиалиний», разбившийся в Карачи 22 мая после нескольких заходов на посадку, был застрахован на $19,7 млн.