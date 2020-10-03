Франция установила рекорд по числу случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/a722f926-05c9-11eb-a983-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Böhmer/Global Look Press

Во Франции зафиксирован новый рекорд по числу выявленных за сутки случаев заболевания коронавирусом, сообщило санитарное агентство республики Santé Publique.

По данным медицинского органа, ведущего подсчёт новых случаев COVID-19, за сутки 2-3 октября во Франции было выявлено 16 972 больных коронавирусом. Этот показатель — рекордный для страны за сутки, передаёт РИА Новости.

Всего к настоящему моменту во Франции заразились 606 625 человек, 32 198 из которых умерли. За последние сутки скончались 49 человек.

Как сообщал NEWS.ru, в России за сутки было выявлено 9859 случаев заражения COVID-19. 2884 из них — в Москве. Всего в столице с начала пандемии диагноз COVID-19 подтвердился у 300 613 человек. За сутки в Москве скончались 29 пациентов.