Франция установила рекорд по числу случаев COVID-19

Во Франции зафиксирован новый рекорд по числу выявленных за сутки случаев заболевания коронавирусом, сообщило санитарное агентство республики Santé Publique.
По данным медицинского органа, ведущего подсчёт новых случаев COVID-19, за сутки 2-3 октября во Франции было выявлено 16 972 больных коронавирусом. Этот показатель — рекордный для страны за сутки,
Всего к настоящему моменту во Франции заразились 606 625 человек, 32 198 из которых умерли. За последние сутки скончались 49 человек.
Как сообщал NEWS.ru, в России за сутки было выявлено 9859 случаев заражения COVID-19. 2884 из них — в Москве. Всего в столице с начала пандемии диагноз COVID-19 подтвердился у 300 613 человек. За сутки в Москве скончались 29 пациентов.
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