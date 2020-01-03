https://static.news.ru/photo/29699a36-3062-11ea-b3db-fa163e074e61_660.jpg Брюно Ле Мэр Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр призвал Соединённые Штаты отказаться от ответных на введение цифрового налога санкций.

Торговая война никому не нужна, поэтому я призываю наших американских друзей быть мудрыми, руководствоваться разумом и работать над компромиссом по цифровому налогу в рамках Организации экономического сотрудничества и развития, — сказал Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter.

По его словам, цифровой налог затрагивает не только американских, но и других цифровых гигантов. Глава французского Минфина также отметил, что свяжется со своим коллегой Стивеном Мнучиным.

11 июля 2019 года Сенат Франции одобрил проект закона, облагающий налогом крупнейшие компании, предлагающие цифровые услуги. Он коснулся доходов интернет-гигантов, полученных после 1 января 2019-го. Сборы составят 3% общего оборота страны.

Под действие документа попадают фирмы с оборотом свыше €750 млн в мире и €25 млн во Франции, а также компании, работающие в сфере онлайн-рекламы, интернет-торговли или агрегаторов информации.

Как ранее писал NEWS.ru, Брюно Ле Мэр заявил, что Париж хотел бы избежать торговой войны с Соединёнными Штатами. Однако в случае необходимости страна готова дать отпор Вашингтону.