Франция поддержала предложение Столтенберга провести совет Россия — НАТО

Франция заявила, что поддерживает предложение главы Североатлантического альянса Йенса Столтенберга провести в январе 2022 года заседание Совета Россия — НАТО. Франция приняла к сведению предложения РФ по гарантиям безопасности, анализирует их в сотрудничестве с партнёрами, заявил представитель французского МИД, сообщает РИА Новости.

Как мы неоднократно заявляли, необходим требовательный диалог с Россией для достижения укрепления стратегической стабильности и безопасности Европы, — говорится в сообщении.

Представитель французского МИД подчеркнул , что необходимо участие европейских стран в этом диалоге. Россия опубликовала на прошлой неделе проекты договора с США и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе .

Ранее сообщалось, что НАТО никогда не давало обещаний не расширяться на восток. Так ответил на слова президента России Владимира Путина, сказанные во время ежегодной пресс-конференции, глава Альянса Йенс Столтенберг. Таким образом он отверг обвинения российского лидера в «надувательстве».

По словам Столтенберга, в учредительном договоре НАТО указано, что любая страна может стать членом организации.