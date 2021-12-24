Глава НАТО Столтенберг опроверг слова Путина о «надувательстве»

В НАТО никогда не давали обещаний не расширяться на восток. Так отреагировал на слова президента России Владимира Путина, сказанные во время ежегодной пресс-конференции, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, сообщает немецкое агентство DPA. Таким образом он отверг обвинения российского лидера в «надувательстве» со стороны НАТО, связанным с его расширением на восток.

По словам Столтенберга, в учредительном договоре Альянса указано , что любая страна может стать членом организации, поскольку они вправе «выбирать свой собственный путь».

НАТО никогда не давал обещаний не расширяться. Есть документы, касающиеся 70-х и 90-х годов — Хельсинкский заключительный акт, Парижская хартия, учредительный акт Россия — НАТО и многие другие договоры, — заявил Столтенберг.

О том, что Альянс «надул» Москву, Путин заявил 23 декабря на ежегодной большой пресс-конференции, добавив, что гарантии безопасности требовались не от России, а от НАТО. Он напомнил, что в Румынии и Польше уже появились «соответствующие» ракетные системы.

Большая традиционная ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина продлилась 3 часа 56 минут.

Глава государства ответил на 55 вопросов. Среди них преобладали темы внутренней и внешней политики. Особое внимание журналисты уделили ситуации на Украине и взаимоотношениям России с Западом. Кроме того, много вопросов касалось социальных проблем населения Российской Федерации.