«Вы должны дать гарантии»: Путин изложил позицию России по Украине и НАТО

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции пообщался с российскими и зарубежными журналистами. Множество тем касались нынешней внешней политики. Путин заявил, что главным принципом в отношениях РФ с США и НАТО является безопасность России. Президент также ответил на вопрос журналистки британского канала Sky News о поднятой на Западе теме возможного «нападения» на Украину.

Сначала Путин высказался о политике Североатлантического альянса. Он напомнил о прежних обещаниях Запада, данных России в 1990-е годы. О том, что военный блок не должен был расширяться на восток. Но страны организации поступили по-своему и сегодня всё чаще располагают вооружение вблизи российских границ.

Ни одного дюйма на восток — сказали нам в 90-е годы. И чего? Надули, просто нагло обманули... А потом начали расширять НАТО на восток. Ну естественно, мы же говорили, что не надо этого делать. А нам говорят: «А где это написано на бумажке? Нету? Ну и всё, идите вы подальше. Плевать мы хотели на ваши озабоченности», — описал Путин подход западных стран.

Российский лидер сказал, что Москва ясно дала понять, что движение НАТО на восток неприемлемо. Дальнейшие действия РФ, по его словам, будут зависеть не от хода переговоров, а от обеспечения безопасности страны. Путин задался вопросом, что было бы, если российское вооружение находилось бы у американской границы.

США стоят с ракетами на пороге нашего дома. Разве это избыточное требование — не ставить ударных систем у нашего дома? Как американцы бы отнеслись, если бы взяли на границе с Канадой или Мексикой и поставили ракеты. А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? — сказал Путин.

Как выразился российский президент, Запад должен дать России гарантии того, что НАТО не будет расширяться на восток.

Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, — ответил Путин на вопрос журналистки британского телеканала Sky News.

Кроме того, глава государства рассчитывает на начало переговоров с США по гарантиям безопасности в первых числах января 2022 года и сейчас, по мнению Путина, «мяч на их стороне». Он подчеркнул, что Москва готова обсуждать эти вопросы в том числе на площадке ОБСЕ.

«Никому не угрожаем»

В ходе пресс-конференции была также затронута тема Украины и якобы возможного нападения России на эту страну. Путин подчеркнул, что РФ никому не угрожает.

Не мы кому-то угрожаем. Мы, что ли, пришли туда, к границам США, или к границам Великобритании, или куда-то? К нам пришли, и теперь ещё говорят: нет, теперь и Украина будет в НАТО, — заявил Путин.

По его мнению, при поддержке Запада могут готовить третью военную операцию в Донбассе, а Россия должна думать о перспективах своей безопасности.

Складывается впечатление, что может быть, готовят третью военную операцию [в Донбассе], и нас заранее предупреждают «не вмешивайтесь, не защищайте этих людей! Вмешаетесь, будете защищать — вот такие-то новые санкции последуют!» И готовятся, может быть, к этому? Как Россия должна жить с этим? Всё время с оглядкой, что там будет и когда долбанут? Это серьёзный вопрос, — сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия не хочет эскалации конфликта в Донбассе и по этой причине с президентом США Джо Байденом было принято решение вести переговоры по вопросам стратегической стабильности. Москва пока видит положительную реакцию по этим идеям.

Продолжая тему Донбасса, Путин также обвинил украинские власти в нежелании выполнять Минские соглашения. В очередной раз он подчеркнул, что только на основе этого документа можно урегулировать ситуацию на Украине. Президент также отметил создание «анти-России» и притеснение русских на территории Украины.

Дважды украинские власти попробовали решить вопрос силой. Результат? Окружение, потери и Минские соглашения. Они хорошие или нет? Единственно возможные. Проблема в чём? Не хотят исполнять. Объявили русских, проживающих на этих территориях, некоренным народом. Потом выдавливают русских с исторической территории. Говорят, Россия должна выполнять соглашения. Мы согласны, — отметил российский лидер.

Ранее МИД России опубликовал проекты соглашений по безопасности с НАТО и, в частности с США. В них Москва предлагает Альянсу взять обязательство о дальнейшем нерасширении на восток, а также о неприсоединении Украины и других стран бывшего СССР.

Кроме того, в них предлагаются обязательства не создавать условий, которые могут быть расценены оппонентом как угроза. Также Москва предлагает договориться о предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолётов и отвести районы оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия — НАТО. В договоре предлагается закрепить принцип невозможности развязывания ядерной войны.