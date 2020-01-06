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По сообщению источника в Пентагоне, командование США приняло решение не сбивать баллистические ракеты, выпущенные Ираном по используемым американцами объектам в Ираке из-за того, что у США просто отсутствуют средства противоракетной обороны в этой зоне.

Мы в последние два года сосредоточивали своё внимание на разгроме террористической группировки ИГ (запрещена в РФ. — NEWS.ru) и на сохранении незначительного военного присутствия в Ираке. Нам не нужны были противоракетные системы в борьбе против ИГ, — сообщил телеканалу Fox News источник в Пентагоне.

Как писал NEWS.ru, ракетные удары Ирана по авиабазам на иракской территории нарушают суверенитет страны. Так считает миссия ООН в Ираке. Организация также призвала все стороны конфликта к сдержанности и началу диалога. В ООН полагают, что противостояние Ирана и США не должно отражаться на Ираке.

Ряд ракетных ударов по занятым американскими военными базам в Ираке Корпус стражей Исламской революции нанёс в ходе операции «Мученик Сулеймани». Это стало местью за гибель иранского генерала Касема Сулеймани. Девять ракет были выпущены по базе Айн аль-Асад 8 января.