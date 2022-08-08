Fox News: Путин и его команда справились с западными санкциями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин

Редактор экономического журнала The Bell Пётр Мироненко заявил, что президент России Владимир Путин и его команда справились с санкционным давлением Запада. Он заявил, что падение уровня ВВП намного ниже прогнозируемого в условиях санкций. По словам журналиста, на доходы российского бюджета от экспорта нефти не повлияли западные меры, пишет Fox News.

Мы видим цифры, они правдивы. Мы видим экономический спад во втором квартале: ВВП упал примерно на 4%, а в третьем квартале у нас будет около 7% — намного меньше, чем прогнозировалось ранее, — заявил Мироненко.

По словам эксперта, у российского правительства есть достаточно денег.

Глава Немецкого союза квартиросъёмщиков Лукас Зибенкоттен ранее заявил, что миллионы жителей Германии не смогут оплачивать расходы за отопление из-за роста цен на газ. Он призвал увеличить предел ежемесячного дохода семьи, при котором выплачивается жилищное пособие. Эта мера, по его мнению, позволит защитить ещё большее количество немцев предстоящей зимой. Он также предложил увеличить отсрочку платежей по задолженности до двух лет, чтобы дать возможность семьям стабилизировать своё финансовое положение.