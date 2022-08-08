Tagesspiegel: немцы не смогут платить за отопление из-за высоких цен на газ

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Глава Немецкого союза квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен заявил, что миллионы жителей Германии не смогут оплачивать расходы за отопление из-за роста цен на газ. Он призвал увеличить предел ежемесячного дохода семьи, при котором выплачивается жилищное пособие. Эта мера, по его мнению, позволит защитить ещё большее количество немцев предстоящей зимой, пишет издание Tagesspiegel.

Это чертовски много людей. Речь идёт о миллионах. Необходимо значительно увеличить порог доходов людей, которые могут претендовать на жилищные пособия, — рассказал Зибенкоттен.

Он также предложил увеличить отсрочку платежей по задолженности до двух лет, чтобы дать возможность семьям стабилизировать своё финансовое положение.

Кандидат в президенты Австрии Геральд Гросс ранее назвал шизофренией отказ Евросоюза от российского газа. Политик при этом призвал европейских политиков не жаловаться на нехватку энергоресурсов из России. По его словам, страны Европы всё чаще заявляют, что газ из России им более не нужен. Подписчики кандидата в президенты Австрии согласились с мнением Гросса и отметили, что зимой всё опять поменяется.