«Шизофрения»: кандидат в президенты Австрии Гросс про отказ от газа из РФ Австрийский кандидат в президенты Геральд Гросс назвал «шизофренией» отказ от газа из РФ

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Кандидат в президенты Австрии Геральд Гросс в эфире телеканала OE24.TV назвал шизофренией отказ Евросоюза от российского газа. Политик при этом призвал европейских политиков не жаловаться на нехватку энергоресурсов из России. По его словам, страны Европы всё чаще заявляют, что газ из России им более не нужен.

Если ты заявил, что больше не нуждаешься в нефти и газе из России, то не нужно потом жаловаться, что остался без них, — написал Гросс на своей странице в Twitter.

Подписчики кандидата в президенты Австрии согласились с мнением Гросса и отметили, что зимой всё опять поменяется.

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель ранее рассказала, что у немецких политиков есть желание поддерживать каналы связи с Россией. По её словам, с помощью диалога можно было бы решить множество проблем. Она тем не менее отметила, что из-за ситуации с Украиной она не планирует поездки в Россию.

Политик при этом не стала говорить о каких проблемах идёт речь. В Германии в настоящее время наблюдается кризис с энергоресурсами, который привёл к существенному увеличению цен на топливо для населения и предприятий.