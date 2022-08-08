В Германии заговорили о важности поддержки каналов связи с Россией Сопредседатель партии AfD Вайдель заявила о важности поддержки каналов связи ФРГ с Россией

Фото: pixabay.com

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель рассказала телеканалу ZDF, что у немецких политиков есть желание поддерживать каналы связи с Россией. По её словам, с помощью диалога можно было бы решить множество проблем. Она тем не менее отметила, что из-за ситуации с Украиной она не планирует поездки в Россию.

Конечно, я бы хотела, чтобы правительство Германии держало открытыми каналы связи с Россией, потому что тогда у нас не было бы многих нынешних проблем, — рассказала Вайдель.

Политик при этом не стала говорить о каких проблемах идёт речь. В Германии в настоящее время наблюдается кризис с энергоресурсами, который привёл к существенному увеличению цен на топливо для населения и предприятий.

Западные страны выразили свою обеспокоенность из-за углубления сотрудничества между Россией и Турцией, написала ранее газета Financial Times со ссылкой на источники. Отмечается, что политиков на Западе удивили заявления лидеров двух стран после переговоров в Сочи о намерении расширить сотрудничество в области торговли и энергетики. По информации издания, Европа пытается донести до Анкары свои опасения по поводу такого расширения сотрудничества между двумя странами.